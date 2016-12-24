Гибель пчёл в Мордовии стала одной из тем на приеме граждан у депутата Госдумы РФ Юлии Оглоблиной

На приеме граждан у депутата Госдумы РФ Юлии Оглоблиной пчеловоды рассказали, что аграрии нарушают установленные правила обработки сельхозугодий, пчёлы опыляют эти поля и погибают. По законодательству, жителей должны предупреждать о таких обработках полей. Аграрии в свою очередь уверяют, что информируют о планируемых обработках и в открытом доступе публикуют номера мобильных телефонов своих агрономов для коммуникации.



В Минсельхозпроде РМ отметили, что на их официальном сайте опубликованы паспорта пасек: в республике насчитывается порядка 17 тысяч пчелосемей и 1180 пасек, создана карта, на которой они отмечены. Пока в Мордовии зарегистрированы и реализуют продукцию 800 пчеловодов.

- Остальные, как правило, держат пчёл для себя, но знаю, как много пчеловоды вкладывают в свое дело и как больно им его терять, - подчеркнула Юлия Оглоблина. - В каждом районе республики организована специальная комиссия, в которую можно обратиться при гибели пчёл для разбирательства. Призвала общественную организацию «Мордовский мёд» консультировать наших пчеловодов о том, где можно получить помощь.



Также в Государственную Думу РФ внесен законопроект о повышении штрафов за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Планируется увеличить максимальный размер штрафа для юридических лиц до 350 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 450 тысяч рублей.



- Пчеловоды настаивают, чтобы аграрии опрыскивали биологическими препартами. Да, это может стать решением, но стоимость таких препаратов в три раза больше привычных. В жару нужно обрабатывать поля чаще, потому что вредители размножаются быстрее, прячутся под листом. Цель хозяйств – сохранить свой урожай, - сказала Юлия Оглоблина. - Радует, что есть примеры, когда аграрии сотрудничают с пчеловодами своего района, звонят прямо перед обработкой, помогают с перевозом ульев в безопасное место. Основной причиной гибели пчёл, на мой взгляд, остается не налаженная коммуникация с обеих сторон. Продолжим строить мост между пчеловодами и аграриями.