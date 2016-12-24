Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия рассмотрит результаты комплексного обследования свалки в Саранске

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия провели комплексное обследование несанкционированной свалки в Саранске в районе ул. Комарова. Кучи мусора образовались за гаражным обществом «Шина».

Как отмечают в ведомстве, объект негативного воздействия на окружающую среду находится в городской черте, ближайшая жилая застройка располагается в 119 метрах от него – это «Республиканский противотуберкулезный диспансер».

В ходе обследования на земельном участке были зафиксированы многочисленные навалы твердых коммунальных и строительных отходов высотой до одного метра (бумага, картон, текстиль, резина, древесные, полимерные отходы, и т.п.). Признаков недавнего размещения, тления и горения мусора не обнаружено. В то же время, выявлено захламление прилегающей к объекту территории.

Инспекторами надзорного ведомства совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» проведена аэрофотосъемка местности с помощью БПЛА, проведены геодезические работы, установлены фактические границы и площадь свалки. Также осуществлен отбор проб отходов, почвы, природной воды в ближайших водоемах и атмосферного воздуха на самом объекте и в контрольных точках на границе жилой застройки.

Работы проводились в рамках Федерального проекта «Генеральная уборка», который направлен на выявление, оценку и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда на территории всей страны.

Результаты комплексного обследования свалки направлены для принятия дальнейшего решения в Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия.