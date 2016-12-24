На треке «Суперкросс» в Саранске проведут Чемпионат и Первенство России по велоспорту BMX

25-27 июля Мордовия вновь примет у себя участников и гостей Альфа-Банк Чемпионата и Первенства России по велосипедному спорту BMX в дисциплине «Рейс». Главный национальный старт пройдет на единственной в стране трассе олимпийского уровня «Суперкросс» с 8-метровой горкой.

«В острой и напряженной борьбе спортсменам предстоит продемонстрировать мастерство и волю, доказать свое право быть сильнейшими. Мы всей Мордовией будем поддерживать их в этом устремлении, - сказал Глава республики Артём Здунов. - Великолепный, современный трек, закрытый комплекс, где можно тренироваться круглый год, будут способствовать достижению поставленных целей. В Мордовии особое отношение к велоспорту-BMX, мы уделяем повышенное внимание развитию этого вида спорта в республике, больше 30 лет следуем по намеченному пути. Желаю всем спортсменам рекордных скоростей и честных побед, а болельщикам - отличного настроения и незабываемых эмоций!»

За награды на соревнованиях в борьбу вступят порядка 120 гонщиков из 16 субъектов РФ. В их числе чемпионы минувшего года Ярослава Бондаренко из Москвы и Евгений Клещенко, представлявший в прошлом сезоне Мордовию и Омскую область. Конкуренцию им составят ведущие российские спортсмены, лидеры Кубка страны по итогам прошедших 6 этапов - супружеская пара Наталья Суворова и Александр Катышев, Светлана Адмакина, Владислав Неяскин (все из Мордовии) и Георгий Герасименко (Омская область).

В программе зрелищных соревнований: гонка на время - она проходит в первый соревновательный день, гонка «Классик» - победители и призеры будут определены 26 июля, и в третий день участники будут выступать в командной гонке на время и BMX-эстафете на время. Торжественная церемония открытия запланирована на 26 июля, начало в 16:20.

Зрителей ждут не только захватывающие заезды велоэкстремалов, но и насыщенная культурная программа - выступление этно-арт-театра «Варма», DJ Вадима Подлеснова (Podlesnov) и т.д. Перекусить в перерывах между гонками можно будет в организованном возле спортивного центра фуд-корте.

Поддержать спортсменов приглашают всех желающих (Саранск, ул. Строительная, д.13а). Вход свободный!