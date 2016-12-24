В Мордовии бывший сотрудник колонии предстанет перед судом по обвинению в получении взяток от осужденного

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №1 УФСИН по РМ по обвинению в коррупционных преступлениях - получение взятки, мелкое взяточничество и покушение на него. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.

По данным следствия, в апреле 2024 года сотрудник колонии неоднократно проносил на территорию исправительного учреждения и передавал одному из осужденных запрещенные к использованию предметы, в том числе мобильные телефоны.

За эти услуги обвиняемый получил взятку в виде денежных средств и имущества. Во время получения из пункта выдачи электрического триммера, также предназначенного ему в качестве коррупционной «благодарности», мужчину задержали оперативные сотрудники УФСБ по РМ и регионального Управления ФСИН России.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.