18-летний студент из Саранска отправится на 7 лет в колонию за «раскладку» гашиша

В Мордовии 18-летний студент одного из ВУЗов Саранска выслушал приговор суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. По информации МВД по РМ, следствие установило несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору.

Молодой человек взял на себя роль «закладчика» и 22 марта этого года забрал из тайника в Лямбирском районе гашиш весом не менее 3,82 граммов с целью сбыта. В последующем в своей квартире он расфасовал наркотик на четыре свертка, которые поместил в тайники возле двух многоэтажек в северо-западной части Саранска.

Через пару дней парень отправился за более крупной партией. В том же Лямбирском районе он достал из наркотического схрона очередную партию гашиша, общей массой 24,6 грамма. С этим «добром» он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и УНК МВД по РМ. В ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки молодого человека полицейские обнаружили пакет с наркотическим веществом.

В квартире задержанного оперативники обнаружили и изъяли типичный арсенал «закладчика» - упаковочный и фасовочный материалы, весы, изоленту и т.п.

В отношении жителя Саранска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.