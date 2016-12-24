Спортсмен Мордовии на Чемпионате России по спорту глухих завоевал бронзу в беге на 1500 метров

В Саранске на стадионе «Старт» прошли соревнования Чемпионата и Первенства России по спорту глухих в легкоатлетических дисциплинах. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов России, а также атлеты из Республики Беларусь.



Соревнования проводились по бегу на различных дистанциях, бегу с препятствиями, метанию копья, прыжкам с шестом, в смешанной эстафете 4х400 м, прыжкам в длину, метанию диска и десятиборью.



Сборную Мордовии представляли воспитанники Спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва под руководством тренера Евгения Нуштаева.



Спортсмен Мордовии Самир Байчурин на Чемпионате завоевал бронзовую медаль в беге на 1500м (с результатом 4:13,49).



Стоит отметить, что Самир Байчурин завоевал два серебра на международном Чемпионате по легкой атлетике спорта глухих Республики Беларусь в мае этого года.