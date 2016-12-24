Команда «Лактон» от МЧС по РМ поймала самую крупную рыбу регионального Чемпионата по карпфишингу

По информации МЧС по РМ, с 11 по 14 июля в Пензенской области на водоеме «Голодяевский» проходил региональный Чемпионат по ловле карпа (карпфишингу).

Команда «Лактон», представляющая ГУ МЧС России по Республике Мордовия, заняла на соревнованиях 2 общекомандное место.

Сообщается, что мастерам удалось поймать самую крупную рыбу турнира (бигфиш). Вес пойманного карпа составил 14 килограммов 610 граммов!