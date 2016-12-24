Суд в Мордовии отправил жителя Саратова на 12 лет в колонию за торговлю наркотой

В столице Мордовии 36-летний житель Саратова выслушал приговор суда за наркотический вояж в республику с крупной партией запрещенных веществ. Вместе с партнером по интернет-магазину различной «дури» они привезли в Саранск более килограмма наркотических средств.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что организованная группа наркоторговцев появилась на преступном горизонте в 2022 году. В распоряжение подельников поступила крупная партия синтетических наркотиков, а также марихуана. Часть «товара» они поместили в тайники на территории Московской и Пензенской областей, и направились в Мордовию.

15 августа прошлого года после организации закладок в Саранске наркодилеры были задержаны оперативниками УНК регионального МВД. В ходе личного досмотра у одного из них был обнаружен 21 сверток с эфедроном – приготовленные также для реализации.

В последующем на съемной квартире в Октябрьском районе города оперативники изъяли у них оставшиеся наркотические средства общим весом более 1 килограмма 250 граммов.

Задержанных отправили под стражу. За незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере 36-летнему жителю Саратова суд «отмерил» 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.