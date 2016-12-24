Директор Мордовской ипотечной корпорации подозревается в получении крупной взятки

По информации Следственного комитета по РМ, в Саранске заключен под стражу директор Мордовской ипотечной корпорации, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 41-летнем Игоре Мостове.

По данным следствия, в 2022-2023 годы между ипотечной корпорацией и коммерческой организацией были заключены несколько договоров, согласно которым организация по заданию ипотечной корпорации обязалась выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству многоквартирных домов в городе Саранске.

За продвижение интересов данной организации, заключение контрактов, приемку работ и своевременную их оплату директор Мордовской ипотечной корпорации получил взятку в общей сумме 5,5 миллионов рублей – путем перечислений на счет аффилированной организации

Уголовное дело следователем СК возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По информации из Ленинского районного суда, следствие утверждает, что взятку Игорь Мостов получил от директора ООО «НОВОТЭК».

В судебном заседании Игорь Мостов отрицал свою причастность к преступлению, и вместе с защитником возражал против удовлетворения ходатайства о содержании под стражей

Избирая меру пресечения суд посчитал, что оставаясь на свободе, осознавая меру ответственности и имея неограниченную возможность передвижения, Игорь Мостов может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям по уголовному делу с целью склонения их к даче выгодных ему показаний, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Мера пресечения Мостову в виде заключения под стражу избрана по 10.09.2024 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.