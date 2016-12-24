Член Общественной палаты России Александр Воронцов: «Глава Мордовии хорошо знает и отмечает работу людей из Общественной палаты РМ»

Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов встретился с первым заместителем председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Общественной палаты РФ Александром Воронцовым.

Александр Васильевич поделился впечатлениями от рабочей поездки в Мордовию. Напомним, что ранее он принял участие в первом заседании Общественной палаты РМ нового состава и расширенном заседании Общественной наблюдательной комиссии РМ.

Первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Общественной палаты РФ отметил заинтересованность общественников нашего региона в реализации актуальной социальной повестки.

Александр Воронцов особо подчеркнул, что Глава Мордовии Артём Здунов глубоко погружен в тему, хорошо знает и отмечает работу людей из Общественной палаты РМ и ОНК республики.

Мордовия реализует проект по трудоустройству бывших заключенных. По оценке АСИ, опыт республики по социализации этой категории граждан вошел в пятерку лучших. За год реализации проекта 169 человек нашли работу.

Александр Воронцов сообщил о том, что в сентябре текущего года Саранск станет площадкой для проведения Межрегионального научно-практического форума по пробации. Также были высказаны предложения, призванные улучшить работу Общественной палаты и ОНК республики.

Большое впечатление на федерального гостя произвело посещение православной жемчужины Темниковского района - Санаксарского монастыря. Здесь продолжается строительство дороги от села Старый Город в Мордовии до деревни Вещерка в Нижегородской области, что сделает доступнее для поломников и туристов посещение Санаксарского и Серафимо-Дивеевского монастырей.

В заключении Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов отметил, что взаимодействие с общественниками является одним из приоритетов работы руководства Мордовии. Власти региона продолжат поддерживать значимые общественные инициативы.

Во встрече принял участие председатель Общественной палаты РМ Олег Каштанов.