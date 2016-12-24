Молодые ученые МГУ им. Н.П. Огарева получат от РНФ 6 миллионв рублей на исследования

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса Президентской программы исследовательских проектов на «Проведение инициативных исследований молодыми учеными». Два проекта Мордовского госуниверситета вошли в число победителей. Виктор Волгин и Дмитрий Низин получат по три миллиона рублей на проведение своих исследований.

«Влияние хелатных форм микроудобрений (Fe, Zn, Cu) на стрессоустойчивость и продуктивность амаранта» - проект молодого ученого с аграрного института. Работа преподавателя кафедры агрономии и ландшафтной архитектуры Виктора Волгина направлена на совершенствование технологии выращивания новой культуры для Мордовии - амаранта.

Зерно амаранта используют для производства безглютеновых продуктов питания: хлеба, напитков, кондитерских изделий, а его масло, в составе которого сквален, применяется в медицине и косметологии. Как отмечает молодой ученый, отсутствие четко разработанной технологии возделывания мешает увеличению посевов этой культуры. Исследование Виктора нацелено решить проблему с урожайностью амаранта.

«К сожалению, при обработке посевов гербицидами амарант зачастую погибает наравне с сорняками, а выжившие растения существенно снижают свою продуктивность. Особенно сильный стресс культура испытывает на ранних этапах развития. В нашем исследовании увеличить стрессоустойчивость амаранта, а, следовательно, и его урожайность предлагается при помощи обработок хелатными соединениями микроэлементов, которые показали положительные результаты на других культурах», - отмечает Виктор Волгин.

Проект другого молодого ученого из института архитектуры и строительства Дмитрия Низина направлен на поиск альтернативного способа оценки изменения свойств полимерных материалов (в частности, полимерных покрытий строительного назначения) под действием климатических условий.

Вопрос длительности климатических испытаний, по словам Дмитрия Низина, стоит «углом», поскольку ограничивает внедрение новых покрытий, которых с каждым днем предлагают все больше. В связи с длительностью проведения испытаний производители зачастую выводят на рынок составы без соответствующей «проверки». Это приводит к растрескиванию, выцветанию, отслоению и другим дефектам, а, как следствие - необходимости ремонта защищаемых конструкций.

«Мы хотим максимально сократить расходы на ремонт и проведение длительных испытаний путем прогнозирования климатической стойкости полимерных композитов с дисперсными наполнителями с помощью методов машинного обучения. Также есть фундаментальная важность – разобраться, по каким уникальным механизмам стареют строительные полимерные композиты. Исследований по теме авиационных композитов много, а по строительной тематике практически нет», - рассказывает Дмитрий Низин.