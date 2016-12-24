МЧС по РМ опубликовало видео с квадрокоптера о тушении пожара в мордовском селе

По информации ведомства, возгорание сухой растительности произошло в поле вблизи села Лесная Сазоновка Ковылкинского района.

В условиях жаркой засушливой погоды создалась угроза перехода огня на жилые дома, хозяйственные постройки и лесной массив.

На место происшествия выдвинулись силы и средства МЧС России и Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ. Ситуацию осложняло отдаленное и труднодоступное местоположение населенного пункта.

Как отмечается, благодаря слаженным действиям оперативных служб распространения огня на жилые строения и территорию леса удалось избежать.

В результате происшествия огнем было уничтожены 3,5 гектара сухой растительности и 14 надворных построек на площади 450 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.

Примечательной оказалась причина возгорания – в МЧС сообщают, что пожар произошел из-за фокусирования солнечных лучей от стеклянной тары, которая была найдена на месте происшествия.

Видео по ссылке.