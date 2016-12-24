Двоим гражданам Кыргызстана «светит» до 15 лет колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Саранске

В Саранске двое граждан Кыргызстана 29-и и 30-и лет предстанут перед судом за зимний нарковояж в столицу Мордовии. Как сообщает МВД по РМ, расследование уголовного дела в отношении иностранных граждан, временно находящихся на территории Российской Федерации, завершено.

По данным следствия, 15 января 2024 года парочка приехала на автомобиле в Саранск из Москвы с наркотической миссией. «Товар» они забрали из тайника в Московской области и до приезда в столицу Мордовии успели оборудовать в Москве несколько закладок.

В жилом секторе на территории Ленинского района Саранска парни оборудовали 25 тайников с наркотическими средствами героин и метадон. После организации закладок курьеры намеревались поехать в Пензенскую область для дальнейшего распространения запрещенных веществ, однако были задержаны оперативниками УНК МВД по РМ.

В ходе проведения личного досмотра обвиняемых и обследования тайников было изъято 46 свертков с наркотиками. В автомобиле задержанных наркоты оказалось еще больше - 30 свертков с героином, 30 свертков с метадоном и 58 свертков с мефедроном. Всего было изъято наркотических средств общей массой более 130 граммов.

Иностранцы будут отвечать за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах. Санкции данной статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.