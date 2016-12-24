Благодаря нацпроекту предприниматели Мордовии могут бесплатно прорекламировать свою продукцию

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предпринимателям Мордовии оказывается финансовая и нефинансовая помощь.
Так, Центр «Мой бизнес» объявил о наборе участников на получение бесплатной комплексной услуги по размещению рекламы на билбордах в Саранске и некоторых районах республики. Воспользоваться предложением могут ИП и ООО. В перечень услуги входит:
- подготовка дизайн-макета баннера
- изготовление и монтаж информационного полотна
- размещение на рекламных конструкциях.
При этом не нужно стоять в очередях или заниматься оформлением бумаг, достаточно заполнить заявку в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.
Ссылки для ИП (https://clck.ru/3BneDp) и ООО (https://clck.ru/3BndwV) отличаются. Для оформления запроса необходима электронная цифровая подпись, ее также бесплатно можно получить в Центре «Мой бизнес».
Подробности по телефону горячей линии центра: 24-77-77/
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