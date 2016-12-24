В Мордовии бывший главный лесничий отправится в колонию за превышение должностных полномочий с ущербом на 5 млн рублей

40-летний бывший главный лесничий Ковылкинского территориального лесничества выслушал в Мордовии приговор суда за превышение должностных полномочий. Противоправная деятельность фигуранта уголовного дела была пресечена оперативниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Установлено, что в июле 2022 года обвиняемый, занимая руководящую должность, из корыстной и личной заинтересованности дал незаконное указание подчиненным сотрудникам составить акты осмотра вырубки лесных насаждений лесозаготовителем без фактического выезда на место.

В результате действий лесного начальника были искажены данные об объемах вырубки древесины индивидуальным предпринимателем на 500 кубических метров. Таким образом лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей.

На основании собранных УФСБ материалов в отношении обвиняемого было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Решением Ковылкинского районного суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении индивидуального предпринимателя в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере.