В этом году более 1600 подростков в Мордовии поучаствовали в профориентационных мероприятиях от «Работы России»

Более 1600 подростков в Мордовии приняли участие в профориентационных мероприятиях от кадровых центров «Работа России». За первое полугодие 2024 года состоялось 111 таких событий. Специалисты кадровых центров организуют для школьников мастер-классы, тренинги, деловые игры, экскурсии на крупные предприятия, которые предлагают трудоустройство и организацию практики.



«Карьерные консультанты знакомят ребят с различными профессиями, дают возможность почувствовать себя в команде, развить личностные компетенции, необходимые для достижения успеха в интересующей сфере деятельности. С начала 2024 года наши специалисты оказали свыше 3 тысяч профориентационных услуг подросткам, это на 7% больше чем в прошлом году», - рассказал директор центра занятости населения Мордовии Игорь Юрченков.



Получить помощь специалистов в выборе будущей профессии можно как при индивидуальном обращении в центр занятости, так и во время групповых мероприятий.





