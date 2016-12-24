Глава Мордовии предупредил в телеграм жителей республики о новой схеме обмана мошенниками людей старшего возраста

«Уважаемые жители республики, прошу обратить внимание - мошенники разработали новую схему обмана людей старшего возраста. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками Социального фонда России, рассказывают об ошибке в расчёте трудового стажа и предлагают увеличить пенсию - для этого просят предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС. Получив информацию, они взламывают профиль на портале «Госуслуги» и оформляют кредиты и займы.

Как обезопасить себя и своих близких, смотрите в карточках. Будьте бдительны и с осторожностью относитесь к звонкам с незнакомых номеров.

Обращаюсь к нашему старшему поколению - не стесняйтесь просить помощи у детей и взрослых внуков в подобных ситуациях. Уверен, что каждый из них найдёт для вас время».