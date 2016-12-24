Многодетная полицейская семья из Мордовии вошла в число победителей фотоконкурса МВД России

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
На официальном сайте МВД России подвели итоги фотоконкурса «Полицейская семья», приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности.
Для выявления победителей этого творческого состязания было организовано голосование, в котором приняли участие 12 633 посетителя интернет-ресурса. По его результатам определены пять лучших фотографий, наиболее точно отражающих суть праздника.
В результате голоса распределились следующим образом:
1-е место – семья Поповых (ГУ МВД России по г. Москве)
2-е место – семья Шайхуллиных (МВД по Республике Башкортостан)
3-е место – семья Максимовых (МВД по Республике Мордовия)
4-е место – семья Струковых (ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
5-е место – семья Блинковых (ГУ МВД России по Волгоградской области).
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