Многодетная полицейская семья из Мордовии вошла в число победителей фотоконкурса МВД России

На официальном сайте МВД России подвели итоги фотоконкурса «Полицейская семья», приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Для выявления победителей этого творческого состязания было организовано голосование, в котором приняли участие 12 633 посетителя интернет-ресурса. По его результатам определены пять лучших фотографий, наиболее точно отражающих суть праздника.

В результате голоса распределились следующим образом:

1-е место – семья Поповых (ГУ МВД России по г. Москве)

2-е место – семья Шайхуллиных (МВД по Республике Башкортостан)

3-е место – семья Максимовых (МВД по Республике Мордовия)

4-е место – семья Струковых (ГУ МВД России по Ставропольскому краю)

5-е место – семья Блинковых (ГУ МВД России по Волгоградской области).