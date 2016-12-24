Президент России: «Какая была хорошая идея организовать конкурс «Это у нас семейное»

8 июля в День любви, семьи и верности, Президент России Владимир Путин встретился с финалистами конкурса «Это у нас семейное». Глава государства обсудил с ними вопросы повышения престижа многодетных семей и меры их поддержки и отметил, что самый народный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» удался.

Встреча Президента России Владимира Путина с финалистами конкурса «Это у нас семейное» прошла в рамках Года семьи в формате чаепития в завершающий день работы Международной выставки-форума «Россия» перед торжественной церемонией награждения победителей в Мастерской управления «Сенеж».

«Мне кажется, что конкурс, который мы задумали, реализовали, осуществили, – он, безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы. Все-таки, сколько у нас приняло участие? 600, по-моему, тысяч человек, 102 тысячи семейных команд. Это просто потрясающе, удивительно. Я знаю, что здесь собрались претенденты на победу, на первые места. Но, кроме собравшихся здесь, в Москве, на выставке «Россия», у нас еще, по-моему, 300 команд на площадке «Сенеж» слышат, видят и тоже принимают участие в нашей сегодняшней совместной работе. Меня очень удивило и порадовало, что участники по возрасту такие разные. Я почитал из имеющихся у меня справок, самому молодому, младшему участнику – пять лет, а самому взрослому и опытному – 91 год. Это, конечно, очень сильно. В этой связи хотел бы сказать, что вне зависимости от того, кто реально победит, кто будет назван первым, вторым, третьим, все вы, безусловно, остались в выигрыше. Почему? Потому что совместная работа всегда сплачивает. А если вы пошли на этот конкурс, на семейный конкурс, это значит, что вы не только чувствовали себя семейной командой, но и вместе были готовы работать для достижения общей цели. Ничего не сплачивает так, как совместная работа для достижения общего результат», – подчеркнул Владимир Путин.

На встрече с главой государства присутствовали семьи Антошкиных, Дементьевых, Похожаловых из села Ключи Алтайского края, Авериных, Рыбаковых из Кемерово, Норжиловых, Батодолаевых из села Могойтуй Забайкальского края, Лакаевых, Наконечных, Новоселовых из Ульяновска, Рыбачевых из села Новая Усмань под Воронежем, Большаковых из Анапы.

Гордость семьи Антошкиных, Дементьевых, Похожаловых, в которой есть и учителя, и офицеры, – старший сын Роман, боевой офицер, который специально приехал на финал из зоны специальной военной операции. Президент, узнав об этом, отметил, что нужно наладить систему отпусков для участников СВО.

Роман помогал семье выполнять задания, по его словам, такая связь с домом для бойцов на передовой очень важна. Его мама Оксана Антошкина добавила, что участие сына в заданиях дистанционного этапа очень поддерживало всю семью.

«Мы очень гордимся Романом. Но знаем, что у других финалистов конкурса тоже есть бойцы специальной военной операции: в семье Газизовых, Радиковых, Шамсуллиных из Татарстана это сын Булат, у Шмидтке из Свердловской области – папа Яков, в семье Кравцовых, Тертышных из Смоленской области – папа Григорий. Конкурс «Это у нас семейное» очень важен для семей защитников нашей страны и вообще для всех семей, очень хочется, чтобы он стал ежегодным, как можно больше россиян получили такие же замечательные впечатления и объединились в одну большую семью», – попросила Оксана Антошкина.

«Идея хорошая», – одобрил Президент.

На чаепитии финалисты конкурса рассказали Президенту России о своих профессиональных династиях, семейных традициях, поблагодарили за организацию конкурса «Это у нас семейное», который объединяет разные поколения семей, внимание и заботу о россиянах.

Семья шахтеров Авериных, Рыбаковых из Кемерово была единодушна: совместное выполнение заданий не только их сплотило и подарило яркие эмоции. Они нашли новых друзей с похожими ценностями и взглядами на жизнь – представителей трудовых династий. Алексей Владимирович – «Почетный шахтер» из шахтерской династии в третьем поколении, полный кавалер знака «Шахтерская слава» отметил:

«Как ветерана угольной промышленности меня беспокоит, что падает престиж профессии шахтера. Я в 1987 году посетил Шотландию, там закрывали шахты. Их не просто бросили – закрыли или засыпали, а сделали шахтовые полигоны, где люди гуляют по местности, спускаются вниз на вагонетках и так далее. У нас в Кузбассе тоже можно это сделать. Для студентов это станет большим подспорьем, они увидят все не на картинках, а вживую».

Президент России Владимир Путин поблагодарил финалиста: «Обязательно поговорю на этот счет с соответствующими ведомствами и компаниями». Он также добавил, что семья проявила поистине «шахтерский характер» во время конкурса.

«В нашей семье открылись такие способности – дедушка запел, папа затанцевал – и было невероятно видеть, что у нас не узкий круг талантов, а что мы можем всё!» – дополнила Елена.

Участники конкурса «Это у нас семейное» из команды Норжиловых, Батодолаевых, Эрдынеевых из Республики Бурятия – учителя в нескольких поколениях, их общее увлечение – изучение истории семьи. По словам мамы Жаргалмы Батодалаевой, вся семья под руководством бабушки занимается изучением родословной.

«Я увлекаюсь изучением истории, вообще люблю историю, и хотела бы поделиться с вами достаточно важным и памятным событием для нашей семьи. Недавно я готовилась к научно-практической конференции по истории и обнаружила неврученную награду моего прадеда Ачирова Даши – Орден Красной Звезды. Подвиг, за который прадед был удостоен этой награды, был совершен в Берлине в 1945 году. Удостоверение я получила в мае, но уже в 2021 году, спустя 76 лет после Великой Отечественной войны», – рассказала Аяна Эрдынеева.

По словам мамы Жаргалмы Батодалаевой, дети Ачирова Даши даже не знали, что их прадед дошел до Берлина: «Для них это было великим счастьем, открытием. Они до сих пор благодарят Аяну за то, что она взялась за эту кропотливую работу. Целый год ребенок работал, никто в это не верил, а она добилась, и ей вручили удостоверение к награде».

Также представители семейной команды выступили с предложением об использовании средств, оставшихся от основной части материнского капитала. Владимир Владимирович инициативу поддержал: «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, но давайте мы для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди использовали эти средства».

Лакаевы, Наконечные, Новоселовы из Ульяновска – династия строителей с общим стажем 186 лет. Благодаря преемственности дело прадедушки – заслуженного строителя РФ Юрия Лакаева продолжается. Сергей Юрьевич Лакаев строит дома, его дети строят большие семьи, по наследству в их доме передается не только профессия. Все члены этой большой православной семьи выступают за многодетность и считают, что ее нужно сделать модной, показывая по телевизору родителей, у которых двое, трое детей. Полина и Анастасия, познакомившись с творческими, активными семьями и зная о том, как не хватает времени с малышами, предложили президенту создать механизм для реализации родительских инициатив, чтобы мамы и папы могли проводить время вместе с детьми и при этом что-то создавать.

«Конкурс объединил нас в единое целое, мы общаемся с полуфиналистами, финалистами, подружились с семьями со всей России. За нас переживает команда Соколенко с Сахалина, в «Сенеже» подбадривают Лесниковы, Алыховы, Озеркины», – добавила Ирина Ивановна Лакаева.

Рыбачевы – многодетная семья музыкантов, которая через творчество старается рассказывать о традиционных ценностях и роли семьи в жизни человека. В рамках конкурса они написали песню «Счастливчик», которая стала хитом среди участников. В беседе с Владимиром Путиным Сергей Рыбачев отметил, как важен образ здоровых современных многодетных семей в средствах массовой информации.

«Нужно как-то поспособствовать тому, чтобы на телевидении и в СМИ появилось больше примеров здоровых, многодетных семей. Мы готовы помочь применить свои таланты в музыке и режиссерской деятельности. И я уверен, что для этого даже не нужно искать материалы: приходите и снимайте все семьи, которые прошли или не прошли в финал. Но так, чтобы это не выглядело формально, приторно. Нужно показать семейный путь – как люди поженились, как жили в однушке и так далее. Это работает, когда это честно», – рассказал Сергей Рыбачев.

«Я бы хотела добавить, что этот конкурс позволил простым людям из народа почувствовать, что мы представляем какую-то ценность для нашего государства. Это очень воодушевляет. Хочется жить дальше и творить для нашей страны и людей. И у меня есть предложение как от многодетной мамы, чтобы наша инфраструктура была больше ориентирована на детское население, начиная с таких бытовых вопросов, как детские рукомойники, пеленальники, комнаты для матерей и ребенка. Думаю, что меня поддержат многие родители с маленькими детьми», – добавила многодетная мать Дарья Рыбачева.

Президент России поддержал идею семьи Рыбачевых: «Это очень хорошая мысль. Мы когда-то подхватили идею, которая, к сожалению, не у нас родилась, – безбарьерная среда, все требования начали закладывать в различные нормы, в том числе строительные. То же самое нужно делать и для многодетных семей, это точно совершенно. Это надо будет учесть и реализовывать на нормативном уровне».

Глава государства также попросил прислать ему песню «Счастливчик» и помочь с ее распространением.

Как говорят в семье учителей Большаковы, «математика – это у нас семейное»: все они преподают математику. Участница команды Анастасия Большакова обратилась к Президенту с предложением о бесплатных развлечениях для многодетных семей:

«У нас родители многодетные, мы многодетные с мужем, брат мужа тоже многодетный папа. Но выйти погулять в парк аттракционов, сходить всей семьей в цирк, в музей очень финансово затратно. Давайте один день в году, пусть это будет День семьи, любви и верности, будет праздником для многодетных, чтобы мы могли бесплатно куда-нибудь сходить, порадовать детей».

«Я с вами согласен. Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство и местные органы власти мобилизовывать, но и сами семьи мобилизовывать. Вы правильно сказали, и семья будет этого ждать, дети будут ждать. Это хорошая идея», – поддержал инициативу Владимир Путин.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья Республики Казахстан. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.