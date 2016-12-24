В Мордовии в ходе операции полицейские задержали более 20 «беглецов», находящихся в федеральном розыске

На территории Мордовии с целью активизации розыска лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие.

По информации МВД по РМ, в ходе операции в течение двух дней были задержаны 24 персонажа, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовного наказания. Отмечается, что более 20 задержанных находились в федеральном розыске.

От правосудия скрывались причастные к кражам, к неправомерному завладению транспортным средством, алиментщики и т.п.

Кроме того, было установлено местонахождение 3 человек, пропавших без вести на территории Инсарского и Кадошкинского районов, а также города Саранска.