В Мордовии в ходе операции полицейские задержали более 20 «беглецов», находящихся в федеральном розыске

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
На территории Мордовии с целью активизации розыска лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие.
По информации МВД по РМ, в ходе операции в течение двух дней были задержаны 24 персонажа, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовного наказания. Отмечается, что более 20 задержанных находились в федеральном розыске.
От правосудия скрывались причастные к кражам, к неправомерному завладению транспортным средством, алиментщики и т.п.
Кроме того, было установлено местонахождение 3 человек, пропавших без вести на территории Инсарского и Кадошкинского районов, а также города Саранска.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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