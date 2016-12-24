Сборная команда Мордовии отличилась на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту субъектов ПФО

На протяжении 4-х дней в городе Киров около 400 спортсменов боролись за звание сильнейших на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту субъектов ПФО. Как сообщает МЧС по РМ, сборная команда Мордовии вернулась с состязаний с многочисленными победами.

Среди мужчин первое место в подъеме по штурмовой лестнице с результатом 13,05 секунды занял Илья Киселев. Ему удалось побить личный рекорд и установить рекорд республики. Второе место занял Виктор Король с результатом 13,76 секунды.

Никита Дуденков в старшей возрастной группе в дисциплине стометровая полоса занял первое место с результатом 16,04 секунды.

Арина Хворысткина в старшей возрастной группе среди юниорок в дисциплине штурмовая лестница заняла 2 призовое место с результатом 7, 57 секунды и стала победительницей в дисциплине полоса препятствий с результатом 17, 25 секунды.

Арина Урмашкина в младшей возрастной группе заняла 3 место в дисциплине полоса препятствий с результатом 17, 27 секунды.

В комплексном зачете сборная команда ГУ МЧС по РМ заняла 6 место и прошла в финальный этап Всероссийских соревнований МЧС России.