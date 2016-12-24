Роспотребнадзор по РМ проводит «горячую линию» по защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг

В период с 8 июля по 19 июля 2024 года Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия проводит тематическое консультирование по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг.

Специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии в РМ дадут консультации по вопросам порядка заключения договоров, оплаты, возврата средств и другим вопросам.

Сообщается, что с вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам:

- по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РМ 8(8342)23-41-30, 8(8342)47-86-25 (отдел защиты прав потребителей). Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов).

- по телефону «горячей линии» Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).