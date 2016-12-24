В Мордовии начальника отдела в УФСИН по РМ сняли с должности за «семейный» коммерческий контракт

По информации прокуратуры РМ, в Зубово-Полянском районе сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и выявили нарушения.

Было установлено, что в 2021 году начальник исправительной колонии обеспечила заключение 7 договоров поставки швейной продукции от исправительного учреждения в адрес коммерческой организации по заниженной стоимости. При этом учредителем и директором коммерческой организации является мужчина, с которым она проживает в гражданском браке.

В нарушение требований закона должностное лицо меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов не приняла.

Прокуратура внесла и.о. начальника УФСИН России по РМ представление. По результатам его рассмотрения подполковник внутренней службы уволена с должности начальника отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН по РМ в связи с утратой доверия.

В прокуратуре отмечают, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).