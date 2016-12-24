В социально значимые учреждения Мордовии поставляли молочную продукцию с признаками фальсификации растительными жирами

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области осуществляет контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых для приготовления пищи в социально значимых учреждениях.

По данным ведомства, в первом полугодии 2024 года отбор проб производился в 15 социально значимых учреждениях Мордовии (школы, детские сады, больницы, интернаты). Всего было отобрано 46 проб животноводческой продукции.

В ходе исследования в 7 пробах выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности. Обнаружены признаки фальсификации молочной продукции растительными жирами, наличие консервантов в масле, наличие остаточных количеств лекарственных препаратов, применяемых для животных.

Производители, направившие свою продукцию в социально значимые учреждения с отклонениями по качеству, находятся на территории Брянской и Московской областей, Республики Мордовия. По всем фактам нарушители законодательства были привлечены к административной ответственности.