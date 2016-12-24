МЧС по РМ сообщает об очередной гибели «пловца» на необорудованном для купания водоеме

МЧС по РМ сообщает об очередной гибели «пловца» на необорудованном для купания водоемеРепортер
По информации ведомства, четверо мужчин отдыхали в необорудованном месте для купания, вблизи водоема в населенном пункте Лямбирь. По предварительным данным мужчины распивали спиртные напитки и купались в пруду. После очередного заплыва, один из отдыхающих нырнул в водоем, но вынырнуть у него уже не получилось.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС России и полиции. Проводятся поисково-следственные мероприятия.
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