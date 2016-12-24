МЧС по РМ сообщает об очередной гибели «пловца» на необорудованном для купания водоеме

Репортер

По информации ведомства, четверо мужчин отдыхали в необорудованном месте для купания, вблизи водоема в населенном пункте Лямбирь. По предварительным данным мужчины распивали спиртные напитки и купались в пруду. После очередного заплыва, один из отдыхающих нырнул в водоем, но вынырнуть у него уже не получилось.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС России и полиции. Проводятся поисково-следственные мероприятия.

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