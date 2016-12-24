В Мордовии многодетной семье произведен перерасчет платежей за вывоз мусора на 18 тысяч рублей

По обращению многодетной матери из города Ардатов прокуратура провела проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства при начислении коммунальных платежей за вывоз твердых бытовых отходов.

Как сообщает ведомство, в ходе проверки было установлено, что с мая 2018 года многодетной матери начисляется платеж за вывоз ТБО из расчета проживания по адресу 14 человек. Вместе с тем, по адресу многодетной семьи проживает и зарегистрировано 9 человек.

Прокуратура района внесла в ООО «Ремондис Саранск» соответствующее представление.

В результате вмешательства прокуратуры семье произведен перерасчет излишне начисленных коммунальных платежей за вывоз твердых бытовых отходов в размере более 18 тысяч рублей.