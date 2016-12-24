В Мордовии многодетной семье произведен перерасчет платежей за вывоз мусора на 18 тысяч рублей

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По обращению многодетной матери из города Ардатов прокуратура провела проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства при начислении коммунальных платежей за вывоз твердых бытовых отходов.
Как сообщает ведомство, в ходе проверки было установлено, что с мая 2018 года многодетной матери начисляется платеж за вывоз ТБО из расчета проживания по адресу 14 человек. Вместе с тем, по адресу многодетной семьи проживает и зарегистрировано 9 человек.
Прокуратура района внесла в ООО «Ремондис Саранск» соответствующее представление.
В результате вмешательства прокуратуры семье произведен перерасчет излишне начисленных коммунальных платежей за вывоз твердых бытовых отходов в размере более 18 тысяч рублей.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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