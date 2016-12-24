Центробанк внедряет в Мордовии дополнительный сервис быстрых платежей

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Волго-Вятское ГУ Банка России проводит работу по внедрению и развитию платежных сервисов для населения и бизнеса, включая систему быстрых платежей (СБП).
В настоящее время Волго-Вятским ГУ Банка России рассматривается инициатива о новом сервисе, позволяющем торгово-сервисным предприятиям перечислять сдачу клиентам через СБП при оплате наличными. Это позволит снизить потребности продавцов в монете и затраты на операции с ней.
Для проработки указанной инициативы прилагается анкета:
- Анкета для физического лица: https://forms.yandex.ru/u/666aa5b35d2a06047996058e/
- Анкета для юридического лица: https://forms.yandex.ru/u/666aa055d04688038eb28f04/
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