Центробанк внедряет в Мордовии дополнительный сервис быстрых платежей

Волго-Вятское ГУ Банка России проводит работу по внедрению и развитию платежных сервисов для населения и бизнеса, включая систему быстрых платежей (СБП).



В настоящее время Волго-Вятским ГУ Банка России рассматривается инициатива о новом сервисе, позволяющем торгово-сервисным предприятиям перечислять сдачу клиентам через СБП при оплате наличными. Это позволит снизить потребности продавцов в монете и затраты на операции с ней.



Для проработки указанной инициативы прилагается анкета:



- Анкета для физического лица: https://forms.yandex.ru/u/666aa5b35d2a06047996058e/

- Анкета для юридического лица: https://forms.yandex.ru/u/666aa055d04688038eb28f04/