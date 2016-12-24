58-летний житель Саранска загремел на пять лет в колонию за торговлю психотропными препаратами

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В Саранске 58-летний местный житель выслушал обвинительный приговор суда за незаконный сбыт сильнодействующих и психотропных веществ. Об этом сообщает прокуратура РМ.
В ходе следствия было установлено, что в марте 2024 года на ул. Советская фигурант дела продал своему знакомому медицинский препарат, содержащий сильнодействующее вещество прегабалин в общей массе 1,6 гр, а также 1 ампулу медицинского препарата с психотропным веществом сибазон. Эти медикаменты обвиняемый получил на законных основаниях по медицинскому рецепту в аптеке.
Суд отменил условный приговор, который ранее был вынесен мужчине за аналогичные деяния, и огласил новый - 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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