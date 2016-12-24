В Мордовии двое коммерсантов отправятся в колонию за махинации с грантами на сумму более 60 миллионов рублей

В Мордовии суд вынес обвинительный приговор двум жителям Саранска за масштабное мошенничество с грантовыми средствами. Как сообщает МВД по РМ, преступная деятельность дуэта комбинаторов была выявлена сотрудниками УЭБиПК в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе следствия было установлено, что идея поживиться на грантах возникла у работника бюджетного учреждения. Криминальный замысел затрагивал программы поддержки субъектов малого предпринимательства, которым предоставлялись гранты на финансовое обеспечение проектов. Для осуществления задуманного фигурант привлек к противоправной деятельности двух знакомых коммерсантов, имеющих хорошие связи в предпринимательских кругах Мордовии.

Двое деятельных товарищей начиная с 2015 года семь лет водили за нос сотрудников Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, выделяющего гранты на проведение перспективной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.

В отчетных документах по использованию грантовых средств бизнесмены «рисовали» данные о бурной работе по нужным направлениям. В действительности, это была только «бумажная» деятельность с фиктивной отчетностью – они представляли в Фонд заведомо подложные документы о якобы целевом использовании денежных средств, выделенных в виде безвозмездного гранта.

Также следствие выяснило, что в этот же период фигуранты дела совершили хищение более 8,1 миллиона рублей под видом поставки оборудования двум коммерческим организациям, которое фактически передано им не было.

На имущество бизнесменов в ходе расследования был наложен арест. Активы товарищей потянули на 85 миллионов рублей.

По приговору суда одному из участников грантового «распила» назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, его соучастник осужден на 7,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Мужчины будут отбывать наказание в колонии общего режима.