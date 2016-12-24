Парень из Пензенской области отдохнул с подругой в Сочи на деньги мордовских пенсионерок

Суд в Мордовии рассмотрит дело 21-летнего жителя Пензенской области, служившего курьером у телефонных мошенников и обманувшего своих криминальных «работодателей».

По информации МВД по РМ, в июне прошлого года в отдел полиции в Ковылкинском районе обратились две 81-летние пенсионерки. Женщины лишились сбережений по мошеннической схеме о мнимом ДТП с участием их родственников. Чтобы родные люди могли избежать уголовной ответственности, а также для возмещения затрат на лечение мифических пострадавших, требовалось передать денежные средства курьеру. При этом, жительницам района звонившие махинаторы указали не сообщать никому о случившемся, тем более запретили звонить кому-либо.

В результате одна из пенсионерок передала курьеру 135 тысяч рублей, вторая – 920 тысяч рублей. Уже после ухода неизвестного пожилые женщины связались с родственницами, которые сообщили, что с ними все в порядке.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили личность курьера. Молодой человек был задержан в городе Пензе. Как пояснил юноша, объявление о возможности дополнительного заработка он нашел в сети Интернет.

В Ковылкинский район Мордовии он приехал на такси. Получив от первой пострадавшей конверт с деньгами, 130 тысяч рублей он перечислил организаторам мошеннической операции, а себе оставил «гонорар» в 5 тысяч.

Ко второй пожилой женщине он приходил дважды. Сначала она передала ему 420 тысяч, из которых он в качестве вознаграждения оставил себе 40 тысяч рублей. А потом получил самый большой «куш» - 500 тысяч рублей. В этом случае парень все деньги решил оставить себе. Выяснилось, что более полумиллиона похищенных денежных средств он потратил на поездку в Сочи, где ежедневно отдыхал в развлекательных заведениях со своей знакомой.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В МВД по РМ отмечают, что вину он признал и полностью возместил ущерб.