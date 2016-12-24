Мордовия начала поставлять в Китай куриные лапки, которые там превратят в «ножки Феникса»

Под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Китайскую Народную Республику отправлена автомобильным транспортом первая партия куриных лапок производства птицефабрики Мордовии в количестве 40 тонн.

Куриные лапки перед отправкой были исследованы в лаборатории на качество и безопасность. Продукция была признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера в полном объеме.

Куриные лапки в Китае называют «ножками Феникса», здесь это традиционная закуска, деликатес. Лапы жарят, маринуют, тушат, варят – одним словом, проявляют гастрономическую изобретательность.

Китай – крупнейший покупатель куриных лап в мире, поэтому там к этому продукту особо строгие требования. Так, процент лома куриных лап должен быть не больше 5%, не допускается к ввозу в страну куриные лапы с гематомами и кровоизлияниями, черными наростами и желтой кожей.