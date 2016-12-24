В Мордовии водитель «Гранты» чудом избежал гибели при столкновении легковушки с «Камазом»

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Госавтоинспекция республики дополнительно приводит информацию по ДТП, которые фиксировались на 27 июня.
По данным ведомства, в этот день в 23:15 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск» 34-летний молодой человек за рулем автомашины «Лада Гранта» не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Легковушка врезалась в стоявший на правой обочине «Камаз» с полуприцепом.
В результате ДТП водитель «Лады Гранта» с различными травмами доставлялся в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.
У водителя «Гранты» установлено алкогольное опьянение, в отношении него был составлен соответствующий административный материал.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»