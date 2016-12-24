В Мордовии водитель «Гранты» чудом избежал гибели при столкновении легковушки с «Камазом»

Госавтоинспекция республики дополнительно приводит информацию по ДТП, которые фиксировались на 27 июня.

По данным ведомства, в этот день в 23:15 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск» 34-летний молодой человек за рулем автомашины «Лада Гранта» не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Легковушка врезалась в стоявший на правой обочине «Камаз» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Лады Гранта» с различными травмами доставлялся в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

У водителя «Гранты» установлено алкогольное опьянение, в отношении него был составлен соответствующий административный материал.