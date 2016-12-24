В Мордовии 15 бойцов ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий в праздничный день

1 июля в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. В нем приняли участие руководитель филиала Алексей Герасименко, сотрудники фонда, ветераны специальной военной операции и их родственники, а также представители общественных организаций «Боевое братство», «Офицеры России» и «Юнармия».



«Во все времена наша страна славилась своими героями, которые в трудный час вставали на ее защиту, - сказал Алексей Герасименко. – Вы – продолжатели славных традиций воинов Отечества, которые с честью и достоинством выполнили свой ратный долг. Вы герои нашей страны! А фонд - ваш надежный тыл, который всегда готов оказать всяческую помощь и поддержку! С праздником!»



Как отмечается в информации фонда, к праздничной дате была приурочена торжественная церемония вручения удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Документы из рук руководителя филиала фонда получили 15 человек.

Одним из них стал житель Саранска Виталий Козеняшев. Он отправился на фронт в качестве добровольца, был командиром штурмовой группы. Участвовал в боевых действиях на Бахмутском направлении. Награжден медалью «За отвагу», орденом «Красного креста» ЧВК «Вагнер».

«Сегодня значимый день для меня и всех ребят, которые принимали участие в вооруженных военных конфликтах, - сказал он. – Это праздник мужества и чести! Отрадно, что именно в этот день мы получаем ветеранские удостоверения. Мы очень долго их ждали! Признание заслуг перед Отечеством очень важно для нас. Большая благодарность фонду «Защитники Отечества» за ту огромную и важную работу, которую он ведет с ветеранами!»



Ученица саранской школы № 9 Марина Фадеева прочла для присутствующих стихотворение «О ветеранах СВО» саранского поэта Вячеслава Новикова. Оно было написано специально к торжественной дате. Зрители услышали гимн фонда «Защитники Отечества». Также было подписано соглашение о сотрудничестве с председателем регионального отделения общественного движения «Отцы России» Максимом Захаровым. Отцу Героя Николаю Кондину вручили медаль «Отец солдата».



В завершении мероприятия для зрителей состоялся праздничный концерт.