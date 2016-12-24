Суд в Мордовии вынес приговор по делу о служебном подлоге бывшего экзаменатора ГИБДД

В Пролетарском суде Саранска завершилось рассмотрение уголовного дела по обвинению 40-летней женщины в служебном подлоге. Ранее она являлась старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РМ.

Следствие установило два эпизода противоправной деятельности дамы. По просьбе своего родственника 5 декабря 2023 года в экзаменационном классе она заполнила экзаменационный лист о сдаче теоретического экзамена 30-летней жительницей Саранска на получение водительского удостоверения категории «В» без фактического проведения экзамена.

Спустя несколько дней аналогичным образом ею был заполнен экзаменационный лист о сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения категории «С, Е» 28-летним жителем Рузаевки - также без фактического его проведения.

Как отмечается в информации Пролетарского суда, в ходе рассмотрения дела обвиняемая вину признала. Приговором ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 45 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.

С учетом срока содержания подсудимой под стражей с 19.12.2023 по 21.12.2023, размер штраф суд решил уменьшить до 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.