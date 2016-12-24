В Мордовии провели форум вакансий и трудовой адаптации ветеранов СВО и членов их семей

Мероприятие в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» организовали региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и республиканский Центр занятости населения.



Как отмечается в информации фонда, за четыре дня работы форума в нем приняли участие порядка 200 ветеранов специальной военной операции и их родственников. Мероприятия по профориентации для семей ветеранов и их детей состоялись во всех районах республики.



В заключительный день форума, 28 июня, на площадке универсального зала «Огарев Арена» соискатели из числа ветеранов СВО посетили лекторий с участием мотивационных спикеров, которые рассказали о возможностях переподготовки и повышения квалификации по современным образовательным программам, а также о бесплатном дополнительном образовании для ветеранов СВО и их родственников.



«Одной из основных задач фонда «Защитники Отечества» является адаптация и ресоциализация бойцов и семей, которые потеряли своих родных, - сказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко. - Очень важно, чтобы они нашли свое дело в жизни - получили желаемое образование, новую профессию, прошли профессиональную переподготовку. За год по вопросу трудоустройства к нам обратились более 60 человек. Сотрудники фонда направили на обучение 43 ветеранов СВО и их родных. 23 демобилизованных бойца получают бесплатное высшее образование. Потребность в получении дополнительного образования и новых профессий, естественно, выше, для этого мы проводим форум».



Одним из тех, кто нашел новую работу на форуме, оказался ветеран спецоперации Роман Матросов из Старого Шайгово. Он попробует силы в качестве сотрудника Министерства внутренних дел.

«Благодаря фонду подобрал вакансию, все подробно рассказали, дали номер телефона, - говорит он. - Спасибо сотрудникам за вовлеченность в вопрос трудоустройства ветеранов СВО!»