Росприроднадзор через суд взыскивает ущерб окружающей среде от несанкционированной свалки в Мордовии

Арбитражный суд РМ поддержал исковые требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Мордовии и Нижегородской области о взыскании с Администрации Кадошкинского района более 3,1 миллиона рублей причиненного почве ущерба.



В августе 2023 года при проведении выездного обследования инспекторами надзорного ведомства в 1,5 км от села Латышовка недалеко от автодороги Кадошкино-Инсар была выявлена несанкционированная свалка. Были обнаружены навалы древесных отходов от сноса и разборки зданий, ветви деревьев, лом кирпичной кладки, отходы рубероида, стекловаты, пенопласта.



Общая площадь загрязненного участка составляла более 1400 квадратных метров, а масса размещенных отходов IV класса опасности превышала 77 тонн. На основании полученных данных специалистами Росприроднадзора был произведен расчет вреда, причиненного почве.



Также было установлено, что собственность на захламленный земельный участок не разграничена. В соответствии с действующим законодательством ответственность за его надлежащее содержание несут органы местного самоуправления.

Администрация Кадошкинского района с предъявленными требованиями не согласилась и возмещать ущерб в добровольном порядке отказалась. Взыскание было продолжено в суде, который подтвердил правомерность требований Росприроднадзора.



Администрация района не представила в суде доказательств того, что несанкционированное размещение отходов произошло вследствие действий третьих лиц. Соответственно, суд вынес решение взыскать с ответчика всю сумму ущерба – более 3,1 млн. рублей.

В Росприроднадзоре отмечают, что решение вступило в законную силу.