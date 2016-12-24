16 должностных лиц и работников «Мордовавтотранса» ответят в суде за присвоение более 4,5 миллионов рублей

В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 должностных лиц и работников «Мордовавтотранса». Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Противоправную деятельность сплоченного воровского коллектива разоблачили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ.

В ходе следствия было установлено, что в период с января 2020 года по май 2023 года начальник отдела эксплуатации и видеоконтроля ООО «Мордовавтотранс», его заместитель и 14 водителей, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств в сумме более 4,5 миллионов рублей.

Обвиняемые с целью незаконного личного обогащения не вносили в отчетную документацию денежные средства, полученные от физических лиц в счет оплаты внутриреспубликанских и междугородних пассажирских перевозок.

Присвоенная наличность передавалась начальнику отдела, который распределял деньги между всеми участниками криминального сговора.

В ходе обысков у фигурантов уголовного дела была изъята часть похищенных денежных средств. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 10 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.