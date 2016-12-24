Артём Здунов провел встречу с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием и архимандритом Мелетием

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием и наместником Иоанно-Богословского Макаровского монастыря архимандритом Мелетием (Кисняшкиным).

Отец Мелетий – наместник одной из крупнейших православных обителей Мордовии. Помимо этого, исполнял послушание благочинного церквей Восточного округа Саранска. По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия с 2017 года он является духовником Саранской епархии. С 2022года – член Коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству.



Чин наречения архимандрита Мелетия во епископа Ардатовского и Атяшевского состоялся 12 июня в Храме Христа Спасителя в Москве, его возглавил Святейший Патриарх. В скором времени ожидается рукоположение архимандрита во епископа Ардатовского и Атяшевского.

На встрече у Главы Мордовии обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием приходов Ардатовской епархии. Также речь шла о реализации программ в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, которые активно осуществляются в республике православным духовенством и органами государственной власти.



Справочно: Архимандрит Мелетий (Иван Гаврилович Кисняшкин) родился в 1971 году в селе Зайцево Краснослободского района. В Покровском храме села Каменный Брод Ельниковского района его крестили в честь Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. С этим храмом связаны многие годы жизни будущего священнослужителя, здесь он исполнял послушание алтарника и чтеца. После школы и подготовки в ДОСААФ Иван Гаврилович служил в армии, в военно-транспортной авиации. Демобилизовался в звании сержанта. После армии стал исполнять послушание иподиакона архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова). В 2000 году в Успенском кафедральном соборе в Пензе епископом Саранским и Мордовским Варсонофием (ныне – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский) рукоположен в диакона, затем - во священника. В Пензе иерей Иоанн Кисняшкин девять лет служил настоятелем Михаило-Архангельского храма-часовни, после - храма Богоявления Господня. С 2009 по 2011 годы – настоятель Вознесенского кафедрального собора в Кузнецке, благочинный церквей Кузнецкого района.



В 2011 году перешел в клир Саранской и Мордовской епархии, зачислен в братию Иоанно-Богословского мужского монастыря. 10 марта 2011 года митрополитом Саранским и Мордовским Варсонофием пострижен в монашество с именем Мелетий, в честь святителя Мелетия, Патриарха Антиохийского. 27 июля 2011 года решением Священного Синода стал наместником Иоанно-Богословской обители. С 2012 года – благочинный церквей Восточного округа Саранска. Указом митрополита Саранского и Мордовского Зиновия с 1 февраля 2017 года назначен духовником епархии. С 2018 – председатель епархиальной Комиссии по монастырям и монашеству. С 2022 – член Коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству. Преподаватель Саранской духовной семинарии.