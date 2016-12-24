Предприниматель из Москвы обвиняется в незаконном обороте контрафактных сигарет в особо крупном размере

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В Саранске перед судом предстанет 37-летний житель Москвы, уличенный сотрудниками УФСБ по РМ в незаконном обороте контрафактной табачной продукции в особо крупном размере.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый предприниматель приобрел в Москве партию немаркированной табачной продукции по привлекательной закупочной стоимости. Товар с целью дальнейшего сбыта мужчина разместил в арендованном складском помещении на улице Пролетарской в Саранске.
В ходе обыска в апреле 2024 года правоохранители изъяли у него более 14 тысяч безакцизных пачек сигарет на общую сумму 1,8 млн. рублей.
По данному факту было расследовано уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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