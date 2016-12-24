В Саранске к борьбе с борщевиком планируют подключить собственников земли и управляющие компании

Об этом в телеграм сообщил заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.

«Сегодня с Первым заместителем Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Игорем Датковым, Главой городского округа Саранск Игорем Асабиным и ответственными органами обсудили меры по борьбе с борщевиком Сосновского в Саранске.

Совещание проводилось по поручению Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова, в связи с жалобами, которые поступали в социальных сетях.

Как сообщили коллеги, чтобы выявить новые места произрастания борщевика и направить туда технику и бригады рабочих для покоса, в городе ежедневно проводится объезд территорий. Оперативный покос опасного растения производится также по адресам, которые обозначают в соцсетях жители столицы.

Несмотря на проводимую работу, полностью решить проблему пока не удалось. Будем принимать дополнительные меры, в частности, планируем актуализировать тепловую карту с учетом выявления новых зон произрастания борщевика, а также переговорить с собственниками земельных участков, предпринимателями и управляющими компаниями, чтобы они тоже подключились к борьбе с сорняком».