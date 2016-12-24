Хранение жителем Мордовии трех килограммов марихуаны и конопли суд оценил в два года колонии

В Мордовии суд вынес приговор 44-летнему жителю Ромодановского района за незаконное хранение наркотических средств.

По информации МВД по РМ, в апреле этого года в ходе осмотра жилища и сарая фигуранта дела оперативники УНК обнаружили ведро, стеклянную банку и несколько мешков с растительным веществом и стеблями растений.

По заключению экспертов, изъятое является наркотическим средством марихуана общей массой 1 килограмм 132 грамма, а также коноплей весом 1 килограмм 969 граммов.

Любитель растительной «дури» пояснил, что собрал произрастающую в лесополосе коноплю в сентябре прошлого года, после чего высушил и спрятал с целью дальнейшего личного потребления.

За криминальные ботанические устремления суд отправил мужчину в колонию общего режима сроком на два года.