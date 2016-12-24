В Мордовии навыкам оказания первой помощи до конца года обучат 200 тысяч человек

На прошедшем селекторном совещании с регионами депутат Госдумы РФ, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Дмитрий Хубезов рассказал о том, как проходит реализация проекта по обучению навыкам оказания первой помощи в российских регионах.

Поделиться опытом о том, как эта работа выстроена в Мордовии, попросили главного врача Республиканской клинической больницы им. Каткова, главного внештатного хирурга Минздрава РМ Алексея Алагулова.

Он отметил, что до конца текущего года планируется обучить 200 тысяч человек, будет создано не менее 50 точек обучения.

Уже проведены мастер-классы для представителей муниципалитетов и районной социальной сферы - работников сфер образования, культуры, спорта. Подготовленные инструкторы обучают население районов.

- Чем больше людей будет обучено правильно оказывать первую помощь, тем ниже будет процент смертности от «предотвратимых причин», - подчеркнул Алексей Алагулов.

Также к проекту подключаются и дети. Сначала обучение пройдет в классах, далее сами дети научат оказанию первой помощи своих сверстников.

Дмитрий Хубезов подчеркнул, что в Мордовии реализация пилотного проекта проходит успешно.