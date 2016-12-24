Глава Мордовии обязал руководителей всех муниципалитетов сделать доклады о результатах борьбы с борщевиком

Артём Здунов отметил в телеграм, что из Саранска и районов республики продолжают поступать жалобы на борщевик

«Продолжают поступать жалобы на борщевик из Саранска и районов республики. С сорняком начали бороться в мае, создали специальную тепловую карту. Сейчас наступает период цветения, когда он особенно опасен, поэтому важно тщательно доработать на всех территориях.

В субботу на планерке - доклад глав всех муниципалитетов о результатах проведенной работы».

Куда обращаться, если борщевик не скошен:

- на придомовой территории МКД - в управляющую компанию

- на общественной - в ЕДДС своего района, номера доступны здесь.