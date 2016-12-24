Глава Мордовии обязал руководителей всех муниципалитетов сделать доклады о результатах борьбы с борщевиком

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов отметил в телеграм, что из Саранска и районов республики продолжают поступать жалобы на борщевик
«Продолжают поступать жалобы на борщевик из Саранска и районов республики. С сорняком начали бороться в мае, создали специальную тепловую карту. Сейчас наступает период цветения, когда он особенно опасен, поэтому важно тщательно доработать на всех территориях.
В субботу на планерке - доклад глав всех муниципалитетов о результатах проведенной работы».
Куда обращаться, если борщевик не скошен:
- на придомовой территории МКД - в управляющую компанию
- на общественной - в ЕДДС своего района, номера доступны здесь.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»