Танцоры из Мордовии взяли пять медалей на всероссийских соревнованиях в Москве

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
По информации Минспорта РМ, на всероссийских соревнованиях в столице России танцевальным парам из республики удалось завоевать пять медалей.
Глеб Пресняков и Софья Тюрина заняли 1 место среди юниоров и юниорок 16-18 лет в европейской программе. Также они стали победителями в новом проекте «Танцы без правил».
Макар Сыркин и Виктория Карева стали обладателями бронзы в категории «Мальчики и девочки 10-11 лет» в европейской программе.
Кирилл Тимонин и Стефания Некаева были признаны лучшими среди мальчиков и девочек 7-9 лет в европейской программе. Пара также стала серебряным призером в программе двоеборья.
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