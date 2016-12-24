Танцоры из Мордовии взяли пять медалей на всероссийских соревнованиях в Москве

По информации Минспорта РМ, на всероссийских соревнованиях в столице России танцевальным парам из республики удалось завоевать пять медалей.



Глеб Пресняков и Софья Тюрина заняли 1 место среди юниоров и юниорок 16-18 лет в европейской программе. Также они стали победителями в новом проекте «Танцы без правил».



Макар Сыркин и Виктория Карева стали обладателями бронзы в категории «Мальчики и девочки 10-11 лет» в европейской программе.



Кирилл Тимонин и Стефания Некаева были признаны лучшими среди мальчиков и девочек 7-9 лет в европейской программе. Пара также стала серебряным призером в программе двоеборья.