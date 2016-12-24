Суд в Саранске конфисковал иномарку у 23-летней девушки за повторное вождение в нетрезвом виде

По информации из Октябрьского районного суда Саранска, ответ перед законом за повторное вождение в нетрезвом виде держала 23-летняя барышня, работающая бухгалтером.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, ночью 3 февраля этого года девушка хорошо провела время в ночном клубе и решила уже навеселе проехаться на своем автомобиле «Nissan Juke».

Во время движения по улице Гожувской в Саранске она была остановлена сотрудниками ДПС. В связи с наличием у водителя внешних признаков алкогольного опьянения нарушительница была отстранена от управления транспортным средством. При освидетельствование у девушки в выдыхаемом воздухе было установлено содержание абсолютного этилового спирта в количестве 0,540 мг/л.

Примечательно, что годом ранее в подмосковном Подольске суд уже лишил ее прав на полтора года и выписал штраф в 30 тысяч рублей за аналогичные пьяные покатушки. Сейчас дело обернулось уже уголовным преследованием.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, раскаяние в совершении преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние ее здоровья и здоровья родственников, внесение добровольного взноса в Благотворительный фонд памяти Николая Богатикова в поддержку пострадавших в ДТП, сдачу крови в помощь пострадавшим в ДТП.

Барышне назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением водительских прав на 2 года. Принадлежащий осужденной автомобиль марки «Nissan Juke» был конфискован в доход государства, как средство совершения преступления.