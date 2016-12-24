В Саранске фонд «Защитники Отечества» организовал для ветеранов СВО танцевальный вечер под открытым небом

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
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Площадкой для танцев была выбрана территория возле Театра оперы и балета им. Яушева. Здесь под руководством опытных тренеров ветераны и их спутницы разучили движения популярного танца бачата – основные шаги и повороты. Уже вскоре пары уверенно закружились в танце под открытым небом.
«Я уже участвовал в танцевальных мастер-классах от фонда, - сказал ветеран спецоперации Андрей Кузин. – Предыдущие мероприятия проходили в помещениях, а сегодня мы встретились в центре города. Здесь уже совсем другая атмосфера!»
Ветеран СВО Виталий Ефремов пришел на танцы впервые. Он признался, что занятие стало замечательным способом времяпрепровождения в выходной день.
В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» отмечают, что танцы являются отличным способом возвращения к мирной жизни. Это замечательное средство борьбы со стрессами, которое приводит к улучшению общего состояния и самочувствия, а также способствует приобретению уверенности в себе. В целом занятия бачатой помогают людям раскрыть себя с новой стороны.
Занятия танцами в филиале фонда проводятся на постоянной основе. Записаться можно с помощью социального координатора.
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