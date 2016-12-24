В Рузаевке 73-летний водитель на иномарке сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе

По информации Госавтоинспекции республики, 24 июня в 10 часов 10 минут напротив дома № 38 по ул. Ленина в г. Рузаевка 73-летний водитель автомашины «Сузуки SX4» совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами доставлялась в больницу, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

Сообщается, что водитель за рулем находился трезвым.