Жителей и гостей Мордовии приглашают на Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй»

29 июня в селе Аксеново Лямбирского района состоится Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй».

На Главной сцене в 11.00 пройдет торжественное открытие праздника, театрализованное представление, чествование тружеников села. Затем состоится гала-концерт с участием творческих коллективов из Республики Мордовия и Республики Татарстан.



На площадках праздника развернется презентация национальных подворий Мордовии и Татарстана, пройдет концерт авторской песни.



С 10.00 также будет работать Спортивная площадка. Здесь проведут состязания по национальной борьбе на поясах «Керэш», фестиваль национальных игр, матчевую встречу по греко-римской борьбе.