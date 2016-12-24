В Саранске появился стихийный мемориал в память о жертвах в Севастополе и Республике Дагестан

В центре Саранска на Соборной площади около памятника семье появился стихийный мемориал в память о жертвах ракетного удара по Севастополю и террористического акта в Республике Дагестан.

К мемориалу жители и гости города приносят цветы, свечи и мягкие игрушки.

Мордовия соболезнует семьям и близким трагически погибших мирных жителей.