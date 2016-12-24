В Саранске появился стихийный мемориал в память о жертвах в Севастополе и Республике Дагестан

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В центре Саранска на Соборной площади около памятника семье появился стихийный мемориал в память о жертвах ракетного удара по Севастополю и террористического акта в Республике Дагестан.
К мемориалу жители и гости города приносят цветы, свечи и мягкие игрушки.
Мордовия соболезнует семьям и близким трагически погибших мирных жителей.
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