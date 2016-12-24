На вопросы жителей республики ответил координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» в Мордовии

24 июня в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте прошел прямой эфир с координатором поискового отряда «ЛизаАлерт» в Мордовии Константином Зиминым.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Свое начало он ведет с 2010 года, с даты трагической гибели девочки Лизы в Подмосковье.

Сейчас отряд - это 64 региона и 40 тысяч добровольцев. За 13 лет работы в России найдено более 217 тысяч человек. В Мордовии поисково-спасательный отряд существует с 2018 года, в его актив входят 50 волонтеров. За это время в республике найдено 382 человека. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев на безвозмездной основе.

Как пояснил, Константин Зимин, в отряде 24 направления, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы и другие. Все нацелено на то, чтобы сократить время поисков и как можно быстрее найти пропавшего человека.

Жители интересовались, какой сезон самый опасный, когда пропадает больше всего людей.

«Люди пропадают круглогодично. Однако самый пиковый сезон, как мы его называем, - с последних чисел июня по конец октября. В это время мы можем получать 3-4 заявки в день. Распространенный миф - ждать 3 дня. Как только вы поняли, что ваш близкий потерялся, сразу же нужно обращаться за помощью. Обязательное условие начала поиска - заявление в полицию», - отметил Константин Зимин.

Зрители эфира задавали вопросы, как вступить в ряды добровольцев, как оказать помощь отряду. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. Можно оставить заявку в паблике «ЛизаАлерт».

«Самое главное - ваше желание, нас очень легко найти в социальных сетях, вы заполняете анкету и с вами связывается наш инфорг. Безусловное правило - сухой закон во время поисковых мероприятий. Мы проходим постоянное обучение, проходят тренировочные сборы и на региональном, и на федеральном уровне, на них съезжаются лучшие специалисты. Что касается, помощи, то мы не принимает финансовую поддержку. Но можно помочь ресурсами, нам нужно многое: от скотча до раций и топливных карт», - пояснил координатор поискового отряда.

Многих волновало, какие советы могут дать поисковики людям, отправляющимся в лес.

Отправляясь в лесной массив, нужно надеть яркую одежду, иметь с собой заряженный телефон, пауэрбанк, достаточный запас воды, спички, зажигалку. Еще одно обязательное условие - предупредить кого-то из родных и близких о вашей прогулке.

Зрители интересовались и личной историей Константина Зимина, спрашивали что привело его в «ЛизаАлерт».

«Впервые товарищ позвал меня принять участие в поиске, и я уже не смог оттуда уйти. Это удивительная атмосфера, удивительные люди. Самые эмоционально тяжелые поиски – это, безусловно, поиск детей. Я навсегда запомнил поиски мальчика 7 лет, вводные данные были очень тревожные. К счастью, первая же группа нашла ребенка», - поделился Константин Зимин.

За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта или подписаться на бесплатную смс-рассылку Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру: 8(800)700-54-52.

Полную версию трансляции можно посмотреть по ссылке.